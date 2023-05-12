Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı

12.05.2023 17:51

Eski milli futbolcu ve Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik patronluğunu üstlenen Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü. Ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Turan, ödülü daha sonra takdim edilecek.

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı. Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.

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Ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Turan, ödülü daha sonra takdim edilecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü

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Eyüpspor'un başında 3 maça çıkan Arda Turan, 2 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. 36 yaşındaki genç teknik direktörün takımı söz konusu maçlarda 1 gol atıp 2 gol yedi.

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Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı - Son Dakika


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