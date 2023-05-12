Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı. Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.

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Ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Turan, ödülü daha sonra takdim edilecek.

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Eyüpspor'un başında 3 maça çıkan Arda Turan, 2 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. 36 yaşındaki genç teknik direktörün takımı söz konusu maçlarda 1 gol atıp 2 gol yedi.