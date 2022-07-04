Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! - Son Dakika
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Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı!

04.07.2022 09:17

Ezeli rakipler, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de transfer için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilinen Benfica'nın 30 yaşındaki golcüsü Seferovic, Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olan Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzalayan Galatasaray, ikinci transfer hamlesi olarak Beşiktaş'ın listesinde yer alan Kazım Karataş ile anlaşma sağlamıştı. Süper Lig devleri bir transferde daha karşı karşıya geldi.

HEDEF SEFEROVİC

Transfer döneminde kadrosuna birçok isim katmaya hazırlanan Galatasaray, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre, Aslan, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Haris Seferovic için girişimlere başladı. Benfica formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

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6 MİLYON EURO BONSERVİS

Benfica'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Seferovic ile, Galatasaray'a ek olarak İtalya'dan da kulüpler ilgileniyor. Benfica'nın, 8 milyon euro kadro değeri bulunan oyuncu için minimum 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın da taksitli ödemek koşuluyla, 4 milyon euro bandına kadar çıkmaya olumlu baktığı aktarıldı.

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Son Dakika Spor Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! - Son Dakika
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