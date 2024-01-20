Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Buna göre sarı-lacivertliler, 663 milyon TL kar ederek listeye damga vurdu.
Faaliyet raporlarına göre 663 milyon TL kar eden Fenerbahçe, listesinin zirvesinde yer aldı. Galatasaray ise 6 aylık dönem için 34 milyon TL kar açıkladı.
Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar, Trabzonspor ise 854 milyon TL zarar açıkladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar - Son Dakika