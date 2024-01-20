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Fenerbahçe'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Fenerbahçe, 663 milyon TL kar ederek listeye damga vurdu. Galatasaray ise 6 aylık dönem için 34 milyon TL kar açıkladı.

20.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:35
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Buna göre sarı-lacivertliler, 663 milyon TL kar ederek listeye damga vurdu.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Faaliyet raporlarına göre 663 milyon TL kar eden Fenerbahçe, listesinin zirvesinde yer aldı. Galatasaray ise 6 aylık dönem için 34 milyon TL kar açıkladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR BÜYÜK ZARARDA

Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar, Trabzonspor ise 854 milyon TL zarar açıkladı.

Fenerbahçe\'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar
YORUMLAR (2)
  • Gürhan TUNALI: Her zaman açık ara Lider.... Gelecek 5 yıla damga vuracak Fenerbahçe... Yanıtla 20 57
  • Ali Arslan: Mekanın sahibinden gelecek yıllara ambargo,sadece futbolda rekabet edenle değil tüm kulvarlarda tartışmasız tek başına lider. Yanıtla 2 9

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Arat, Beşiktaş, Ali Koç, Finans, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den 663 milyon TL kar! Ezeli rakiplerine açık ara yaptılar - Son Dakika
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