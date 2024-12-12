Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı - Son Dakika
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Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı

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Ünlü İtalyan Gazteci Fabrizio Romano, Real Madrid'de son dönemde daha fazla forma şansı bulan ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin devre arasında takımdan ayrılmayacağını açıkladığı milli yıldızımız Arda Güler'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini açıkladı.

12.12.2024 20:55
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon başına kıyasla milli yıldızımız Arda Güler'e daha fazla süre vermeye başlamış ve adı transfer dedikodularına karışan Arda'nın devre arasındaki olası ayrılığa kapıyı kapatmıştı. Kış döneminde takımda kalacağı kesinleşen genç futbolcunun gelecek sezon akıbetinin ne olacağı ise merak konusuydu.

LEVERKUSEN İSTİYOR AMA TAKIMDA KALACAK

Bayer Leverkusen'in yakın takibinde olan ve Alman ekibinin transferi için ilk teması kurduğu iddia edilen Arda Güler'in, eflatun-beyazlılardan ayrılmaya niyeti yok. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler için ayrılık ihtimali yok.Milli futbolcu, Real Madrid'de forma giymekten dolayı oldukça mutlu ve İspanyol devi de Arda Güler'e güveniyor. Genç yıldızın önümüzdeki sezon da Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Arda Güler'in kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüş ancak Ancelotti bu iddiaları yalanlayarak Arda Güler'in takımda kalacağını bildirmişti. Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan ve 578 dakikada sahada kalan milli yıldızımız, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fabrizio Romano, Arda Güler\'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı

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