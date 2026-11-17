2025 Türkiye Fair-Play Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş forması giydiği dönemde Avrupa Ligi'nde 4-1 kazanılan Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler olması nedeniyle galibiyet sevinci yapılmamasına öncülük etmesinden dolayı Sportif Davranış Şeref Diploması'na layık görüldü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen 2025 Türkiye Fair-Play Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine TMOK Başkan Vekili Bilge Donuk, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz ve ödül alan sporcular katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Bilge Donuk, Fair-Play anlayışının hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini vurguladı. Donuk, "Olimpiyat Evi'nin çatısı altında Fair-Play ruhunun hatırlanması ve kutlanması adına bir aradayız. Sporda Fair Play felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla 17 Kasım 1981 tarihinde kurulan organizasyonumuzun bugün 45'inci yılını kutluyoruz. Fair-Play'i bir erdem olarak benimsemek, bu anlayışı hayatın her alanında yaşatmaktır. Örnek duruşlarıyla hepimize ilham veren tüm ödül sahiplerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

REMZİ YILMAZ, ÖDÜL SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz, komisyonun çalışmaları ve ödül değerlendirme süreci hakkında bilgi verdi. Ödüller için toplam 70 başvuru yapıldığını belirten Yılmaz, ön eleme aşamasında 23 adayın elendiğini, kalan 47 aday arasından 18 kişinin ödül almaya hak kazandığını ifade etti.

MERT GÜNOK: KARTALKAYA'DA YAŞANAN DURUM YÜREĞİMDE DERİN BİR İZ BIRAKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş forması giydiği dönemde 4-1'lik skorla kazanılan Athletic Bilbao maçının ardından Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak galibiyet kutlaması yapılmamasına öncülük etmesi nedeniyle Sportif Davranış Dalında Şeref Diplomasına layık görüldü. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan tecrübeli file bekçisi, Kartalkaya'da yaşanan facianın ardından sergilediği davranışın ödül kazanmak amacı taşımadığını söyledi. Mert Günok, "Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Kartalkaya'da yaşanan durum yüreğimde derin bir iz bıraktı. Benim o gün yaptığım, ödül almak uğruna değil, tamamıyla yaşadığım üzüntünün dışa vurumuydu. Kartalkaya'da vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül kazanan isimler şöyle:

Sportif Davranış Büyük Ödül: Satranç oyuncusu Mustafa Zeynullah Araz

Sportif Davranış Şeref Diploması: Mert Günok, Milli güreşçi Feyzullah Aktürk,

Sportif Davranış Kutlama Mektubu: A Milli Kadın Futbol Takımı, Futbolcu David Datro Fofana

Sportif Kariyer Büyük Ödül: Milli Voleybolcu Melissa Vargas

Sportif Kariyer Şeref Diploması: Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, Spor Spikeri Cüneyt Kıran

Sportif Kariyer Kutlama Mektubu: Milli Parakürek Sporcusu Muharrem Dakın, Eski Kars Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Tanyeri, Akademisyen Prof. Dr. Yakup Aktaş