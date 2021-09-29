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Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti - Son Dakika

Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti

29.09.2021 14:33

İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı. 3 milyon euroya mukavelesi feshedilen Kolombiyalı forvet, "İspanya'da benim hesabıma geçecek ücretin yüzde 45 vergisi var" ifadelerini kullanarak 280 bin euroluk fatura kesti.

Yıllık 9 milyon doları bulan maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda daha çok tribünlerde varlık gösteren Kolombiyalı forvet, Galatasaray'a yük olmaya devam ediyor.

Galatasaray, Falcao'dan çekmeye devam ediyor! Bir kabarık fatura daha yolladı

İSPANYA VERGİSİ

Milliyet'in haberine göre; bu gelişmenin ardından, Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5'lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı yüzde 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak Aslan, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti

Galatasaray, İspanya, Falcao, Vergi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • dopdogrucudavutt : Adam başarılı bir ameliyat geçirdim sakatlığım bitti artık sapasağlamım oynamak için sabırsızlanıyorum dedi. Bizimkiler gönderdi.. Ne diyeyim.. Şimdi gittiği takımda takır takır gollerine devam ediyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti - Son Dakika
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