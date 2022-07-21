Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti - Son Dakika
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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti

21.07.2022 16:50

İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üç defa kesme çalışan ve sen denemesinde başarılı olan fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon şehrine Fenerbahçe bayrağını asacağını söylemişti. Okan Güler, hedefini gerçekleştirmek için Trabzon'a doğru yola çıktı.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Trabzon'a doğru yola çıktı. Rambo Okan yaptığı açıklamada Trabzon'a gidip Fenerbahçe bayrağı asacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

'Rambo Okan' Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başarmıştı. Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

İkinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

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SON DAKİKA: Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti - Son Dakika
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