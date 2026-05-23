Faruk Süren'den Dursun Özbek'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faruk Süren'den Dursun Özbek'e Destek

23.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski başkan Faruk Süren, Dursun Özbek'in hedeflerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çok güzel hedefleri olduğunu belirterek, destek olunması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısında Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in güzel hedefler koyduğunu söyleyen Süren, "Dursun başkan adaylığını koydu. Başka aday olmadı. Olsaydı iyi olurdu ama yine kendisi seçilirdi. Şimdi güzel hedefler koydu. Çok önemli hedefleri var. Hem sportif hem yönetsel açıdan hem de yapı, emlak bakımından önemli bir döneme giriyor. Destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hayırlı olsun seçimler" diye konuştu.

"Aslan Vadisi, Galatasaray için çok önemli bir proje"

Dursun Özbek'in çalışmaları hakkında da konuşan Faruk Süren, "Adanın meselesi bitmiştir. Florya inşaatı başladı. 23 Nisan'da Aslan Vadisi'ni anlattı. 3 tane salon yapılacak; basketbol, voleybol ve kapalı yüzme havuzu. 200-250 milyon euro civarında yatırımdan bahsediliyor. Başkan 2-2.5 sene içinde de bunu yapmak istiyor. Galatasaray için çok önemli bir proje. İnşallah muvaffak olur. Olması için de çalışmamız lazım hep birlikte" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faruk Süren'den Dursun Özbek'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’nin de yönetim listesi belli oldu Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu
Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu Öğrenciler ayaklandı Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Manchester City’den Guardiola’ya unutamayacağı jest Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti

14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 14:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Faruk Süren'den Dursun Özbek'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.