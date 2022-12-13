2022 Dünya Kupası'na hayallerine kavuşamadan veda etmek zorunda kalan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maketini linç ederek kafasını kopardılar.
Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, dakikalarca sopalarla Ronaldo'nun maketini döven kalabalık Hintli taraftar grubu, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıktı. Tekmeler ve sopalarla maketi delik deşik ettiler. Daha sonra öfkeli kalabalık, Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardılar.
Öfkeli kalabalık makete saldırdıkları anları saniye saniye kayıt altına alarak o anları sosyal medyada paylaştılar.
Son Dakika › Spor › Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor - Son Dakika