Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor - Son Dakika
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Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor

13.12.2022 14:51

Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinin ardından bir grup Hintli taraftar, Cristiano Ronaldo'nun maketine saldırdı. Ellerindeki sopalarla Ronaldo'nun maketine vuran grup, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıkarak tekmeler ve sopalarla delik deşik edip, maketin başını kopardı.

2022 Dünya Kupası'na hayallerine kavuşamadan veda etmek zorunda kalan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maketini linç ederek kafasını kopardılar.

MAKETİN KAFASINI KESTİLER

Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, dakikalarca sopalarla Ronaldo'nun maketini döven kalabalık Hintli taraftar grubu, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıktı. Tekmeler ve sopalarla maketi delik deşik ettiler. Daha sonra öfkeli kalabalık, Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardılar.

Hintli taraftarlar, Ronaldo maketini delik deşik edip kafasını kesti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Öfkeli kalabalık makete saldırdıkları anları saniye saniye kayıt altına alarak o anları sosyal medyada paylaştılar.

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Son Dakika Spor Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor - Son Dakika
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