Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor

Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinin ardından bir grup Hintli taraftar, Cristiano Ronaldo'nun maketine saldırdı. Ellerindeki sopalarla Ronaldo'nun maketine vuran grup, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıkarak tekmeler ve sopalarla delik deşik edip, maketin başını kopardı.

2022 Dünya Kupası'na hayallerine kavuşamadan veda etmek zorunda kalan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maketini linç ederek kafasını kopardılar. MAKETİN KAFASINI KESTİLER Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, dakikalarca sopalarla Ronaldo'nun maketini döven kalabalık Hintli taraftar grubu, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıktı. Tekmeler ve sopalarla maketi delik deşik ettiler. Daha sonra öfkeli kalabalık, Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardılar. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR Öfkeli kalabalık makete saldırdıkları anları saniye saniye kayıt altına alarak o anları sosyal medyada paylaştılar.

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