Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız"

19.06.2022 11:07

- Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız" Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iddialı hazırlanan başpehlivan Fatih Atlı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni de kazanması durumunda altın kemerin 'ebedi sahibi' olmayı hak edecek Ali Gürbüz'e meydan okudu.

- Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız"

AMASYA - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iddialı hazırlanan başpehlivan Fatih Atlı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni de kazanması durumunda altın kemerin 'ebedi sahibi' olmayı hak edecek Ali Gürbüz'e meydan okudu. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birincisi olan Fatih Atlı, "Bu yıl Ali Gürbüz'ün kemer senesi. O, kemeri almaya çalışacak. Biz de ona vermemeye çalışacağız" dedi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok sıkı hazırlandığını, katıldığı Amasya Karakucak Yağlı Güreşleri'nde de son durumunu test ettiğini belirten Atlı, "Ali Gürbüz altın kemeri iki yıl üst üste aldı. Üçüncü sene de almaya çalışacaktır. Biz de vermemek için mücadele edeceğiz. İnşallah ortaya seyir zevki güzel bir güreş çıkacak. Tüm halkımızı Kırkpınar'a bekliyorum" diye konuştu.

"Güreş, ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmüyor"

Ebedi altın kemerin sahibi Ahmet Taşçı'yı yağlı güreşin efsanesi olarak gördüğünü vurgulayıp sağlığının el verdiği müddetçe 45'ine kadar güreşmek isteyen 38 yaşındaki Samsunlu başpehlivan Atlı, "Uluslararası turnuvalarda en çok madalya getiren güreş ülkemizde hak ettiği yerde değil. 660 yıllık bir Kırkpınar tarihi var. Bu köklü kültür herhangi bir Avrupa, Asya ülkesinde olsaydı çok farklı olurdu. Yetkililere sesleniyorum. Ülkemizin yüz akı olan bu branşı hak ettiği yere getirsinler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek 16. Yalıntaş güreşlerinde altın kemer İsmail Koç'un 16. Yalıntaş güreşlerinde altın kemer İsmail Koç'un
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Atlı: 'Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:33:46. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement