Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 yılını AA\'ya anlattı Açıklaması

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HÜSEYİN DOĞRU/MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Ciddi bir altyapıyla federasyonu bırakmış olacağız. Bayrağı aldığımız yerden bugüne kadar başarıyla taşıdık." dedi.

Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonunda başkanlık yaptığı 11 yılı AA muhabirine değerlendirdi.

Yapılacak 6. Olağan Genel Kurulda kendi isteğiyle başkanlığa aday olmadığını belirten Çintimar, 31 Ekim'de başkanlığı devredeceğini ifade etti.

Bayrağı aldığı 2013'te Türk atletizminin durumunun doping nedeniyle kötü olduğunu belirten Çintimar, şöyle devam etti:

"O süreç içerisinde Türkiye, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ceza almak üzereydi. Yoğun ve kararlı duruşumuz sayesinde şu anki haline gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı ve Emin Ergen hocamız olmak üzere bütün sağlık ve eğitim kurullarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımızla birlikte biz camiayı bilinçlendirerek, kontrolleri arttırarak ve gerekli desteği sağlayarak bugünkü seviyeye geldik. Göreve geldiğimiz o gün dopingle çok vahim bir duruma gelen federasyon, bugün tertemiz bir noktaya gelmiştir."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na giden sporculardan üçü hariç tamamının yıldız ve genç sporcular olduğunu aktaran Çintimar, "Paris'e giden sporcularımızın hepsi altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızdır. Bu sporcularımız, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında yarışabilecek kapasite ve yaş seviyesine sahiptir. Ciddi bir altyapı ve tecrübe ile federasyonu devretmiş olacağız." ifadesini kullandı.

"11 yıl boyunca yapılan çoğu şeyler ilkti"

Çintimar, son 11 yılda alınan madalyaların, Türk atletizminin 87 yıllık tarihinde alınan madalyanın kat kat fazlası olduğunu vurgulayarak, "2013 yılına kadar gençlerde bir tane dünya şampiyonumuz varken bugün 4 şampiyonumuz var. 2013 öncesi gümüş ve bronz madalyaların kat kat fazlası da bu dönem alındı. 2013 sonrası 11 yıllık süre içinde yüzde 300 daha fazla Avrupa madalyası kazanıldı. Atletizmin geldiği seviye çok üst noktadadır ama yeterli değildir. Daha çok yol kat etmesi lazım. Biz en azından bu bilişimi ve bu dönüşümü sağladık. " değerlendirmesini yaptı.

Türk atletizminin bilgi yönetim sistemiyle dünyaya tam entegre olduğunu belirten Çintimar, Türk atletizminin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi.

Fatih Çintimar, 11 yıllık başkanlığı boyunca "iyi ki"leri ve "keşke"leri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"11 yıl boyunca yapılan çoğu şeyler ilkti. Avrupa Salon Şampiyonası ilkti. Seçimden hemen sonra yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası ilk defa yapılacak. Türkiye'de krosa özgü bir parkur ilk defa Antalya'da yapıldı. İzmir'de Atletizm Yüksek Performans Merkezi yaptık. Bu da bir ilk ve iyi ki yapmışız diyorum. Teknik anlamda yürüyüş, sırıkla atlama, uzun ve üç adım atlama branşlara iyi ki farklı bir eğilim göstermişiz. İyi ki bu kadar çalışmışız diyorum. Keşke dediklerimize gelecek olursak bir-iki sporcumuzu, onları biraz daha zorlasaydım Paris'te madalya alırlardı diye iç çektim. Sporcularımızın o anki durumuna güvenerek ve inanarak 'Tamam onun dediği olsun' dediğim sporcularımız var. Sporcu ne kadar büyük olursa olsun yarışma atmosferi yaklaştıkça o kadar büyük stres artıyor. Örneğin Ersu Şaşma'ya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışma içinde bir şeyler diyebilseydim, belki o çıtayı düşürmeyecekti. Ama onu söylemediğim için pişmanım. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki son atlama hakkında sahanın kenarına indiğimde bir şey demek istedim ama diyemedim. Keşke diyebilseydim. Böyle birkaç keşkem var. Biliyorsunuz keşkenin bir anlamı olmuyor. Ancak ben tüm sporcularıma teşekkür ediyorum. Ülkemize inanılmaz duygular yaşattılar."

"Engelli bireylerin sahalara çıkmasını, yarışmasını ve mücadele etmesini arzu ederiz"

Bedensel engelli bireylerin de atletizmde başarılı olabileceğini vurgulayan Çintimar, "Ben engelli bireylerin ailelerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı sahalara götürün. Atletizmle ilgili mutlaka çocukların yapacağı bir branş vardır. Sporcu sayımız çok az. Muhammed Khalvandi ve Hamide Doğangün'le olimpiyat ve dünyada madalyalar aldık. Yarışmalara gidecek binlerce çocuğumuz var. Yeni sporcuların alanda olmasını istiyoruz. Engelli bireylerin sahalara çıkmasını, yarışmasını ve mücadele etmesini arzu ederiz." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, kulüpler ve 11 yıl boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.