Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Fatih Karagümrük, Antalyaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Güven Yalçın'ın golüyle Fatih Karagümrük galibiyete ulaştı.

29.04.2024 20:57
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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahası içi sağ çaprazındaki vuruşunda savunma, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

36. dakikada sol kanattan topu taşıyan Markao, ceza sahasına girerek pasını Güven Yalçın'a aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Lasagna, Kourbelis, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti, Tarık Tuğyan, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu, Bahadır Öztürk (Naldo dk. 21), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Erdal Rakip, Emre Uzun, Larsson, Safuri

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Beytullah Tunç, Mert Yılmaz, Harun Toprak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Güven Yalçın (dk. 36) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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