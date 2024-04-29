Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor\'u 4-1 mağlup etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Güven Yalçın, Markao, Can Keleş ve Paoletti'nin golleriyle galibiyete ulaşan Karagümrük, üstünlüğünü korudu.

29.04.2024 22:11
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk 88. Teklic), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 60 Kourbelis), Can Keleş, Eysseric (Dk. 88 Paoletti), Güven Yalçın (Dk. 88 Nazım Sangare), Markao (Dk. 73 Lasagna)

Bitexen Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu (Dk. 78 Mert Yılmaz), Bahadır Öztürk (Dk. 21 Naldo), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 60 Ufuk Akyol), Emre Uzun (Dk. 78 Milosevic), Safuri, Larsson, Van de Streek

Goller: Dk. 36 Güven Yalçın, Dk. 64 Markao, Dk. 81 Can Keleş, Dk. 90+1. Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Safuri (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 73 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in şutunda kaleci Sirigu topu çeldi.

64. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde, Rohden arka direkte topu kafayla altıpasın içinde bulunan Markao'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun volesiyle meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-0

78. dakikada Antalyaspor, golü buldu. Sol çaprazdan serbest atış kullanan Larsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

81. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Güven Yalçın'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına hareketlenen Can Keleş'e topu verdi. Can Keleş'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top filelere gitti: 3-1.

90+1. dakikada Fatih Karagümrük, bir gol daha buldu. Savunma oyuncusu Naldo'nun hatası sonrası topu önünde bulan Paoletti, ceza yayına kadar ilerledikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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