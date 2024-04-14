Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe\'yi 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarıyı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Can Keleş'in attığı golle Fatih Karagümrük galip geldi.

14.04.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Levent Mercan'ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekerek Rohden'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada Güven Yalçın'ın pasında topla buluşan Rohden'in uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Livakovic iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

31. dakikada Dzeko'nun savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içine giren Krunic'in, kaleci Sirigu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Sirigu topu çeldi.

32. dakikada Eysseric'in ara pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın, çalım denemek istedi ancak Livakovic ceza yayı üzerinde topu ayağıyla çeldi.

40. dakikada Rohden'in pasıyla sağ taraftan hareketlenen Can Keleş'in içe doğru hareketlenerek ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Bertolacci rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Ryan Mendes, pasını bekletmeden Can Keleş'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Davide Biraschi, Federico Ceccherini, Koray Günter, Levent Mercan, Marcus Rohden, Andrea Bertolacci, Can Keleş, Valentin Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Emre Bilgin, Frederic Veseli, Sofiane Feghouli, Kevin Lasagna, Nazım Sangare, Salih Dursun, Markao, Adnan Uğur, Flavio Paoletti, Tonio Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: Doğukan Demir, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Becao, Zeki Dursun, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Can Keleş (dk. 45+1) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Eysseric (Fatih Karagümrük), Serdar Aziz (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika

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