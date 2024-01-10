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Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Marcus Rohden'in 3 golü ve Kevin Lasagna'nın golüyle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fatih Karagümrük, Kayserispor\'u 4-1 mağlup etti
10.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:03
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta sahada Valentin Eysseric'in pasında topu alan Kevin Lasagna'nın ceza sahası içi sol taraftan girip uzak köşeye vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

73. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Aylton'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı çıkardı.

79. dakikada sağ kanattan Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Valentin Eysseric'in çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Frederic Veseli (Emir Tintiş dk. 88), Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Kerem Atakan Kesgin dk. 76), Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Valentin Eysseric (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Adnan Uğur dk. 70), Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 76)

Yedekler: Furkan Beklevic, Kerem Yandal, Nazım Sangare, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Hayrullah Erkip dk. 76), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah (Mehmet Eray Özbek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 81), Aylton, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 69), Mame Thiam (Ramazan Civelek dk. 46), Stephane Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Marcus Rohden (dk. 23, 38 ve 41), Kevin Lasagna (dk. 52) (Fatih Karagümrük), Aylton (dk. 45+2) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mehmet Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika


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