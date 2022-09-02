Fatih Karagümrük ile Sivasspor 5. randevuda - Son Dakika
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Fatih Karagümrük ile Sivasspor 5. randevuda

02.09.2022 11:24
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 5. randevuda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrılarak bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'la mücadele edecek. Kırmızı-siyahlılar, ligde 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile aldığı 3 puanla 13. sırada yer alırken, Sivas temsilcisi 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile topladığı 2 puanla 16. sırada bulunuyor.

Pirlo ile 3 maçta 3 puan

Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde yapılan kadro yapılanması ve dikkat çeken transfer çalışmaları neticesinde sezona başlayan Fatih Karagümrük, 1 haftasını bay geçtiği Süper Lig'de çıktığı 3 müsabakada 3 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor'u konuk ettiği sezonun ilk karşılaşmasından 4-2'lik skorla mağlup ayrılırken, ikinci haftayı maç oynamadan geçti. Stadyum ve antrenman sahası sıkıntısı çektiği için maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan ve antrenmanlarını şu an için Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde yapan İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in üçüncü haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaştı ve rakibine 4-1'lik skorla kaybetti. Karagümrük, geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı ligin yeni ekibi Ankaragücü karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetle sezonun ilk galibiyetini almıştı.

Süper Lig'de 5. randevu

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, rakibini 1 kez yenerken, Sivas temsilcisi ise 2 defa 3 puanla sahadan ayrılmayı başardı. Bir maçta da takımlar puanları paylaştı. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük 2 gol kaydederken, Sivasspor rakibine 6 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'un sahasında oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Yasin Kol düdük çalacak

Fatih Karagümrük'ün, Sivasspor'a konuk olacağı müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ile Sivasspor 5. randevuda - Son Dakika

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