Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine getirilen Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi.

Vadi İstanbul Radisson Blue Otel'de gerçekleştirilen törene, 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra kulüp başkanı Süleyman Hurma, ikinci başkan Serkan Hurma ile kırmızı-siyahlı takımın sportif direktörü Murat Akın katıldı.

Fatih Karagümrük'te çalışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Hedeflerimiz çok büyük. 2,5 yıllık anlaşma yaptık. Bu takımı bir yerlere getirmek için söz verdim. Doğru zamanda, doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Önemli bir takıma geldim. Ligi çok iyi tanıyorum. Her kulübe hakimim. Birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. İnşallah bu yolculuğun sonu güzel bitecek." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte aile ortamı olduğunun altını çizen Demirel, "Sözleşme imzaladıktan sonra 2 antrenman yaptık. Çok heyecanlıydım. Bu çok tatlı bir heyecan. Göztepe maçına kadar takıma kendimi ifade etmeye çalıştım. Takıma 2 günde hiçbir şey veremem ama duyguyu iyi hissettirdiğimi düşünüyorum. Caner'in Göztepe maçında gol atarak bana 'Hoş geldin' demesi çok hoşuma gitti. Bu ikimiz için de ekstra motivasyon oldu. Takımdan çok memnunum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknik direktörlük anlayışım çok daha farklı"

Futbolculuk kariyeri boyunca çalıştığı teknik adamlardan önemli deneyimler kazandığını belirten Volkan Demirel, şu görüşleri paylaştı:

"Çok teknik adamla çalıştım. Hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Benim teknik direktörlük anlayışım çok daha farklı. Ben duygularıyla yaşıyorum. Eğer duygunuz varsa başarı muhakkak olacak. Zico'yu babam gibi görürdüm. Zico ile çok taktik ve teknik çalışmazdık. Ancak bize öyle bir sevgi verdi ki sahaya çıkınca elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyorduk. Taktiğe, tekniğe ve analize açığım ama bunlar belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra duygunun ön plana çıktığını düşünüyorum."

Kaliteli isimlerden kurulu bir teknik ekip oluşturduğunu vurgulayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Ekip işi çok önemli. Ekibim ve ben 3-4 aydır çalışma içindeyiz. Birçok takımı analiz ediyoruz. Teknik ekibimin kariyerim boyunca yanımda olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Volkan Demirel, "Benim için çok duygulu bir maç olacak. Yarın en iyi şekilde sahada olacağız." diye konuştu.

Serkan Hurma: "Başarılı olacağına eminim"

Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma ise Volkan Demirel'in başarılı olacağına inandıklarını kaydetti.

Volkan Demirel ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Hurma, "Volkan, çok uzun yıllar Türk futboluna üst düzey hizmet etti. Şimdi yeni pozisyonunda bu hizmetlerine devam edecek. Yaptığımız görüşmede bu pozisyon için ne kadar hazır olduğunu, hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Birlikte çalışma kararı aldık. Başarılı olacağına eminim. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serkan Hurma, kırmızı-siyahlı takımın genç teknik adamlarla çalışmayı tercih etmesiyle ilgili bir soruya, "Her zaman spor insanı yetiştirmek isteyen bir vizyona sahibiz. Bir işi yaparken ya en iyisiyle birlikte olmak ya da en iyisi olabilecek insanlarla çalışmak istiyoruz. Volkan hoca da fark oluşturabilecek profilde bir spor insanı. Burada ona iyi bir ortam oluşturacağız." cevabını verdi.

Stat ve tesis konusuyla ilgili de görüşlerini aktaran Hurma, "Stat ve tesislerle ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde tesisimizle ilgili somut bir adım atacağız. Statla ilgili projeler de var ama biraz zaman alıyor. En kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.