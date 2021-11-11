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Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi

11.11.2021 00:17

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün orta sahası Andrea Bertolacci, kulübüyle olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ve Başakşehir'in devreye girdiği ortaya çıktı. İtalyan futbolcunun gönlünün Galatasaray'dan yana olduğu ve ara transfer döneminde bir miktar bonservisle sarı-kırmızılı formayı giyebileceği belirtildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, sezon başında takıma katılan Gustavo Assunçao'yla yolları ayırma kararı aldı. Orta saha transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Bertolacci'yi gündemine aldı. İtalyan futbolcu için Başakşehir'in de devrede olduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YÖNETİME SUNDUĞU RAPORDA İSMİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki Bertolacci, takımının sözleşme uzatma teklifini reddetti. Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren ve 4 maçta 4 galibiyet alan Başakşehir'de eknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 30 yaşındaki orta sahayı istediği ve yönetime transfer için bir rapor sunduğu ifade edildi.

BERTOLACCI'NİN GÖNLÜNDE GALATASARAY VAR

Bertolacci'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesinin ardından Fatih Karagümrük, oyuncusunu sezon sonu bedelsiz göndermek yerine devre arasında bir miktar bonservisle göndermeyi tercih edecek. Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci'nin tercihinin ise sarı-kırmızılı takım olduğu belirtildi.

Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Başakşehir, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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