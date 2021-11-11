Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, sezon başında takıma katılan Gustavo Assunçao'yla yolları ayırma kararı aldı. Orta saha transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Bertolacci'yi gündemine aldı. İtalyan futbolcu için Başakşehir'in de devrede olduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YÖNETİME SUNDUĞU RAPORDA İSMİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki Bertolacci, takımının sözleşme uzatma teklifini reddetti. Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren ve 4 maçta 4 galibiyet alan Başakşehir'de eknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 30 yaşındaki orta sahayı istediği ve yönetime transfer için bir rapor sunduğu ifade edildi.

BERTOLACCI'NİN GÖNLÜNDE GALATASARAY VAR

Bertolacci'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesinin ardından Fatih Karagümrük, oyuncusunu sezon sonu bedelsiz göndermek yerine devre arasında bir miktar bonservisle göndermeyi tercih edecek. Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci'nin tercihinin ise sarı-kırmızılı takım olduğu belirtildi.