Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'un teklifini geri çevirdi

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Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Andrea Pirlo gelmişti. İtalyan hoca, bordo-mavililerin teklifine cevap verdi.

TRABZONSPOR'U REDDETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Andrea Pirlo, Trabzonspor'a teklifinden dolayı teşekkür edip, sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlamak istediğini ifade etti.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE 29 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo, İstanbul ekibinde 29 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.