Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fatih Karagümrük, transferin bitmesine sayılı günler kala Trabzonspor'un yıldızını renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük, bordo-mavililerden Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Transfere ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı." ifadelerine yer verildi.
Jean Evrard Kouassi geçen sezon Trabzonspor formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 8 maça çıktığı bordo-mavili formayla 1 asist yaptı.
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