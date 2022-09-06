Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi

06.09.2022 23:06

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı. Fildişi Sahilli futbolcunun adı bir süre Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de yazılmıştı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fatih Karagümrük, transferin bitmesine sayılı günler kala Trabzonspor'un yıldızını renklerine bağladı.

KİRALIK OLARAK KARAGÜMRÜK FORMASI GİYECEK

Fatih Karagümrük, bordo-mavililerden Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Transfere ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı." ifadelerine yer verildi.

Fatüh Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

TRABZONSPOR'DA 1 GOLÜ VAR

Jean Evrard Kouassi geçen sezon Trabzonspor formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 8 maça çıktığı bordo-mavili formayla 1 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi - Son Dakika
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