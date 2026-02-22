Fatih Karagümrük ve Samsunspor Beraberlikte Kaldı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı 0-0 sonuçlandı.

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

77. dakikada Satka'dan topu kapan Tiago Çukur sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan, yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.