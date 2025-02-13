Fatih Tekke, Akçaabat\'ta Futbolseverlerle Buluştu

Spor

Trabzon spor'un unutulmaz golcülerinden Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi. Fatih Tekke, yetenekli birçok oyuncu ile oynadığını ancak diğerlerine göre en özelinin Hami Mandıralı olduğunu belirterek "Ayrıca Sergen Yalçın, Andrey Arshavin ve Danny çok önemli yeteneklerdi" dedi.

Söyleşide Fatih Tekke, futbol hayatının dönüm noktalarından, Trabzonspor'daki unutulmaz anılarından sahada yaşadığı zorluklar, başarılar ve unutulmaz maçlardan keyifli anekdotlar aktardı.

Tekke, kendisine sorulan "Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcular kimdi?" sorusuna, "Yetenekli birçok oyuncu ile oynadım ancak diğerlerine göre en özeli Hami Mandıralı'ydı. Ayrıca Sergen Yalçın, Andrey Arshavin ve Danny çok önemli yeteneklerdi" diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen forma çekilişi, katılımcılar arasında ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, Trabzonspor ve Sebat Gençlik Spor forması için şanslarını denedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de etkinlikte yer alarak, organizasyonu ve katılımcıları tebrik etti. Başkan Ekim, "Akçaabat, sadece kültür-sanat değil, spor alanında da önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Fatih Tekke gibi önemli bir futbol efsanesini burada ağırlamak, hem şehrimizin spor kültürüne katkı sağlamak hem de gençlerimize ilham vermek açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. - TRABZON