Fatih Tekke Alanyaspor'dan İstifa Etti - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke Alanyaspor'dan İstifa Etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bodrum FK maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

03.11.2024 19:51
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- Fatih Tekke istifa etti

MUĞLA - Alanyaspor Teknik Direktör Fatih Tekke, Bodrum FK maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Kırmızı karta kadar bizim üstünlüğümüzde geçen, topa sahip olan, rakibin beklediğimiz hücumlar kovaladığı bir maç oldu. Yapılan ilk yarıdaki hatadan dolayı direkten dönen bir top onun haricinde çok fazla oynamayı düşünen bir oyun yoktu. Biz oynamayı, pas oyununu her zaman deneyen, bunu tekrar eden bir ekibiz. Bugün de öyle oldu ama 11 haftadır ön taraftaki, üçüncü bölgedeki özellikle hücumlarımızdayken sonuçlandırma diyelim, başka birçok neden de söyleyebilirim ama neticesinde üstün oynadığımızı düşündüğüm bir maç ama oyunun son 30 dakikası benim için hayal kırıklığı. 10 kişi kalmış takım, 1-2 dakikada 9 kişi kalan bir takım var. Orada bile tekrar ettiğimiz hiçbir şeyi gerçekleştiremedik. Neticesinde Bodrum deplasmanından 1 puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem" diye konuştu.

Tekke, Alanyaspor'dan ayrıldığın ifade ederek, "Maça baktığınızda teknik adam olarak bir tıkanıklığı var gibi gözüküyor. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim o yüzden görevinden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor'da tam 1 sene oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım. Çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Tekke, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke Alanyaspor'dan İstifa Etti - Son Dakika

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