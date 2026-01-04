Fatih Tekke\'den transfer açıklaması: Devre arası dönemde daha zor oluyor

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak zorlu maçta kazanan taraf olup finale çıkmak istediklerini söyledi.

''AMACIMIZ KAZANMAK''

Fatih Tekke, "Bizim durumumuz biraz daha farklı. Çok sakatımız var, çok eksiklerimiz var, 3 oyuncumuzun durumu da belli değil. Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak. Temennim iki takım için de ve özellikle bizim takım için sakatlıksız bir maç olsun. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Takım olarak camiamıza çalıştığımız, tekrar ettiğimiz şeyleri saha görmek istiyoruz. Bunu taraftarımıza vermek istiyoruz. Amacımız kazanmak. İki takım için de sakatlıksız kazası bir maç olsun" diye konuştu.

''BİRAZ FARKLILIKLARIMIZ OLACAK''

Sakatlıklar ve zaman anlamında iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini belirten Tekke, "Takım olarak kamp yapamadık. Biraz dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanları yapabildik. Rakibimize karşı bir hazırlık yaptık, bu konuda biraz farklılıklarımız olacak. Bakalım nasıl olacak" açıklamasında bulundu.

''BU DURUMLAR DAHA ZOR OLUYOR''

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren ve kadro kurmanın zorluklarına değinen Tekke, "Kadro yapılanması anlamında zorluk yaşıyoruz, sakatlıklarımız çok var. Sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. Takım kurmanın farklı koşulları var. O koşullar bazen yerini bulamıyor. İyi bir oyuncu almak kolay değil, bazen istediğimiz oyuncu bizi beğenmiyor, istemiyor. Özellikle devre arası dönemde bu durumlar daha zor oluyor" ifadelerini kullandı.