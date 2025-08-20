Fatih Tekke: Gemi Limana Yanaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bence gemi limana yanaştı, hem de beklediğimin çok üstünde yanaştı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görevde bulunduğu 5 aylık süreci değerlendiren Tekke, Trabzonspor'a büyük bir borcu olduğunu vurgulayarak, "En kaotik dönemde geldik. Bence gemi limana yanaştı, hem de beklediğimin çok üstünde yanaştı. Bu sadece benim için değil, değerleri anlamak için de önemli. Kolay değil ama birlikte yapabiliriz" diye konuştu.

Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin sabırsızlık olduğuna dikkat çeken Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu da böyle. Sağlığım el verirse, burada 1,5 yıl kalabilirsek çok şey başarabiliriz. Sonuç ne olursa olsun bu iş sadece hocayla olmaz, birlikte yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Transfer politikaları hakkında da konuşan Tekke, "Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto gibi genç isimler aldık. Bu oyuncular 22 yaş altında. İki yıl beraber oynadıklarında yanlarına kalite abiler kattığımızda oyun kalitemiz ciddi şekilde artacak. Büyük kulüplerin harcamalarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. İki sene sonra inşallah bize dua edecekler" diye konuştu.

Nwakaeme savunması

Nwakaeme'nin oyunda uzun süre tutulmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekke, "Tony, topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyuncularımızdan biri. Bu özelliği saha içi yerleşimimizi kolaylaştırıyor. Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Çıkarmak istedim ama kendisi devam etmek istedi. Hep sahada olmak isteyen bir oyuncu, sakatlığına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a üzerinde "TSYD" yazılı Trabzonspor forması hediye etti. - TRABZON