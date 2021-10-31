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Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor - Son Dakika

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor

31.10.2021 11:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın istediği kadroyu bu akşam sahaya çıkartıyor. Gaziantep'e karşı Barış Alper ve Kerem kanatlarda, Cicaldau ve Morutan ortada oynayacak. Orta saha ve hücum kurgusunda başka sürprizler de var.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sarı-Kırmızılılar'ın iştahı iyice kabardı. Fatih Terim, taraftarın istediği 'gençlik aşısı'nı bugün uygulayacak.

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

MORUTAN'A SERBESTLİK

Terim bu maçta kanatlarda gençleri Kerem ve Barış Alper'i oynatacak. Yedlin'in aksaması nedeniyle Barış Alper sağ kanatta olacak.

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

CİCA VE MORUTAN ON NUMARADA

Tek ön libero Berkan, ona yakın orta saha Cicaldau olacak. Morutan ise serbest rolde. Morutan'ın yaratıcılığı daha fazla ortaya çıkacak.

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

EN UÇTA HALİL

Terim forvette ise sürpriz yapacak. En uçta Halil Dervişoğlu oynayacak. Cicaldau, Kerem, Morutan, Barış ve Halil, ön alan baskısında olacak.

İşte Aslan'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fatih Terim, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor - Son Dakika
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