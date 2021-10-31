Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sarı-Kırmızılılar'ın iştahı iyice kabardı. Fatih Terim, taraftarın istediği 'gençlik aşısı'nı bugün uygulayacak.

MORUTAN'A SERBESTLİK

Terim bu maçta kanatlarda gençleri Kerem ve Barış Alper'i oynatacak. Yedlin'in aksaması nedeniyle Barış Alper sağ kanatta olacak.

CİCA VE MORUTAN ON NUMARADA

Tek ön libero Berkan, ona yakın orta saha Cicaldau olacak. Morutan ise serbest rolde. Morutan'ın yaratıcılığı daha fazla ortaya çıkacak.

EN UÇTA HALİL

Terim forvette ise sürpriz yapacak. En uçta Halil Dervişoğlu oynayacak. Cicaldau, Kerem, Morutan, Barış ve Halil, ön alan baskısında olacak.

İşte Aslan'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil