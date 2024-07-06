Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt

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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir'' yanıtını verdi.

06.07.2024 18:29
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Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU MÜKEMMEL BİR KAPTAN"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Terim, "Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan "Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Terim, " Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir. Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz" dedi.

Fatih Terim\'den \'\'En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?\'\' sorusuna bomba yanıt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Rıdvan Coşgun: Ehil böyle diyorsa gam yok ... 3 4 Yanıtla
  • Enver Üçar: keşke sen olsan bu takımın başında günahım kadar sevmem seni FB liyim çünkü ama sen olsan finali görebiliriz kopa alırdık 0 4 Yanıtla
  • Hasan Balta: Egosu yüksek insanlar hep itici gelmiştir… Hiç sevemediğim bir kişi… 2 0 Yanıtla

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