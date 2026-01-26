Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili sözleri gündem oldu. Ali Koç'un, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği yönündeki iddiaların ardından Terim'in değerlendirmeleri kamuoyuna yansıdı.
tv100'de Kale Arkası programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in kendisini arayarak olayla ilgili görüş aldığını ve aralarında geçen konuşmayı canlı yayında paylaştı. Seten'in aktardığına göre Terim, "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusunu yöneltti.
İbrahim Seten, bu soruya verdiği yanıtı aktarırken, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" ifadelerini kullandığını söyledi.
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
