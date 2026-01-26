Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi - Son Dakika
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

26.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:09
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit eden Ali Koç hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Seten, canlı yayında Terim'in kendisini aradığını söyledi. Seten, Terim'in, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" dediğini öne sürdü.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili sözleri gündem oldu. Ali Koç'un, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği yönündeki iddiaların ardından Terim'in değerlendirmeleri kamuoyuna yansıdı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ CANLI YAYINDA AKTARILDI

tv100'de Kale Arkası programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in kendisini arayarak olayla ilgili görüş aldığını ve aralarında geçen konuşmayı canlı yayında paylaştı. Seten'in aktardığına göre Terim, "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusunu yöneltti.

"BANA DA YAPTILAR"

İbrahim Seten, bu soruya verdiği yanıtı aktarırken, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" ifadelerini kullandığını söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Ne yapacaktın sahte kabadayı, Kebapcidan nasıl kaçtığın gördük damadinla. 23 19 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Terim harcar aliyi 8 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
