Galatasaray, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tören öncesinde Fatih Terim ile bir adamın kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.
Tören alanına gelen Fatih Terim'e gençler büyük ilgi gösterdi. Deneyimli hoca, bir gençle konuşurken kendisini kayda almak için yanına gelen bir adama ise tepki gösterdi. Terim, önce tepkisiz şekilde uzun uzun baktığı adama daha sonra "Müsaade eder misiniz?" dedi.
Burada konuşma yapan Terim, "Bu forma, Galatasaraylı olan herkes için gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık, bugünün manasını iyice hissetmiş, bu formayı üzerine terleten oyuncular yetiştirir." dedi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki - Son Dakika