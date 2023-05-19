Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki - Son Dakika
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Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki

19.05.2023 13:02

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Alanda özellikle gençlerden büyük bir ilgi gören Terim, bir gençle konuşurken kendisini kayda alan bir adama tepki gösterdi. Tepkisiz şekilde adamın önce uzun uzun suratına bakan deneyimli hoca, ardından "Müsaade eder misiniz?" dedi.

Galatasaray, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tören öncesinde Fatih Terim ile bir adamın kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

UZUN UZUN ADAMIN SURATINA BAKTI

Tören alanına gelen Fatih Terim'e gençler büyük ilgi gösterdi. Deneyimli hoca, bir gençle konuşurken kendisini kayda almak için yanına gelen bir adama ise tepki gösterdi. Terim, önce tepkisiz şekilde uzun uzun baktığı adama daha sonra "Müsaade eder misiniz?" dedi.

"GALATASARAYLI OLAN HERKES İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Burada konuşma yapan Terim, "Bu forma, Galatasaraylı olan herkes için gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık, bugünün manasını iyice hissetmiş, bu formayı üzerine terleten oyuncular yetiştirir." dedi.

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Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki

Metin Oktay, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den temel atma töreninde kendisini kayda alan adama bomba tepki - Son Dakika


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