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Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış! - Son Dakika

Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!

29.11.2021 17:06
Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldığı maçı ünlü yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların aleyhine hakem hataları olduğunu söyleyen Çakar, Fatih Terim'e verilen cezaya da tepki gösterirken "Bu ülkede Fatih Terim'i en çok eleştiren adam benim. Ama bu adam ne yapmış, vatanı mı satmış! 6 maç ceza nedir?" dedi.

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişi durduramıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Yeni Malatyaspor'la berabere kalırken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar karşılaşmada yaşanan hakem hatalarına dikkat çekti.

"GALATASARAY, İKİ HAFTADIR CİDDİ HAKEM HATALARIYLA PUAN KAYBEDİYOR"

Sporx'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı takımın aleyhine hakem hataları olduğunu söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray kumpasa geliyor. Galatasaray, iki haftadır ciddi hakem hatalarıyla puan kaybediyor. Trabzonspor ve Galatasaray maçlında usulen benzer iki pozisyonda birinde VAR'a gidildi. Birinde gidilmedi. Bunun adı çifte standart!" dedi.

"BU ÜLKEDE FATİH TERİM'İ EN ÇOK ELEŞTİREN ADAM BENİM"

Ahmet Çakar ayrıca "Bu ülkede Fatih Terim'i en çok eleştiren adam benim. Ama bu adam ne yapmış, vatanı mı satmış! 6 maç ceza nedir? TFF'deki Fatih Terim nefretinden dolayı bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış! - Son Dakika
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