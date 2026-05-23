Fatih Terim Genel Kurulda Oy Kullandı

23.05.2026 15:14
Fatih Terim, Galatasaray'ın genel kurulunda oyunu kullanarak Dursun Özbek'e destek verdi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurula gelen Terim'e üyeler büyük ilgi gösterdi. İki numaralı sandıkta oyunu kullanan Terim, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Dursun Özbek'in listesini zarfa koyarak sandığa attı.

Oy kullanma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmasıyla ilgili, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru da kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşan Terim, "Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi. 14 yabancı değil, yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi, ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

