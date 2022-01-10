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Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor - Son Dakika

Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor

10.01.2022 13:46

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu NEF Stadı'nda toplandı. Kritik zirve öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim, Burak Elmas'la bir araya geldi. Toplantının ardından nasıl bir kararın çıkacağı merakla bekleniyor.

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından görevden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Merakla beklenen zirveden açıklama bekleniyor

SADECE 10 DAKİKA SÜRDÜ

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen tecrübeli hoca, 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Merakla beklenen zirveden açıklama bekleniyor

SON KARAR ELMAS'IN

Yönetimin ağırlıklı görüşünün yol ayrılığı olduğu Galatasaray'da, son kararı Başkan Burak Elmas açıklayacak. Elmas'ın, en azından sezon sonuna kadar devam etme isteği biliniyor.

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Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor - Son Dakika
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