Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım

Yılların gizemi çözüldü! Var Mısın Yok Musun'da Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu

Galatasaray, Fatih Terim'le dün yolları ayırdı ama yankısı hala sürüyor. Fatih Terim'in ayrılmasıyla futbol dünyasından çok sayıda isim veda paylaşımı yaptı. Burak Yılmaz'ın yaptığı paylaşım da hayli dikkat çekti.

ELMAS'A GÖNDERME

Sosyal medyada futbolseverler, Burak Yılmaz'ın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a gönderme yaptığı görüşünde yorumlar yaptı.

"YOL ARKADAŞI"

Burak Yılmaz, Fatih Terim'in ayrılığından sonra Instagram'daki hikayesinde şu paylaşımı yaptı:

"Panda, ejderhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"