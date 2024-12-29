Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı

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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, transfer görüşmeleri esnasında yaşanan detayları açıkladı ve iki isme özel olarak teşekkür etti.

29.12.2024 15:50
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Kısa bir süre içerisinde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen Türk futbolunun efasane teknik direktörlerinden Fatih Terim, transferine ilişkin bilinmeyen detayları açıkladı. Terim'in bu esnada iki isme birden özel olarak teşekkür etmesi dikkat çekti.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLADIK"

Fatih Terim, yeni kulübüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Terim'in Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık.

"TEŞEKKÜR ETMEM GEREKEN İKİ KİŞİ VAR"

Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

"LİGDE GERİDEYİZ AMA HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEDİK"

Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce."

SÖZLERİNİ ARAPÇA BİTİRDİ

Terim, "Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak" diyerek sözlerini Arapça "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim\'in Suudi Arabistan\'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mahmut Karakuş:
    Tek detay paradır ne olacak başka kriteri yokki 41 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fatih Terim eskiden Galatasarayı çalıştırmayı bekliyordu. Artık bu ümidini yitirdiği için yurt dışından gelen teklifleri kabul etmeye başladı. 36 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    orayida batırıp gelcek beceriksiz fatos 18 17 Yanıtla
  • Önder null:
    yallah secil erzan 15 9 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Para bunların allahı olmuş 10 14 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Yallah terim 11 9 Yanıtla
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