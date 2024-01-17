Fatih Terim\'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

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Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlayan Panathinaikos, Trabzonspor'dan Bakasetas'a da imzayı attırıyor. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi kısa süre içerisinde transferi resmen bitirmeyi planlıyor.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İMZAYI ATIYOR

Yunanistan'dan Gazzetta'da yer alan habere göre, salı günü Trabzon'a gelen Panathinaikos yöneticileri bordo-mavilileri transfer için ikna etmeyi başardı. Futbolcuyla da anlaşan Yunan ekibi, transfere pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından resmiyet kazandıracak.

57 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 121 maçta forma giydi. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 33 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.