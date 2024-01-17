Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlayan Panathinaikos, Trabzonspor'dan Bakasetas'a da imzayı attırıyor. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi kısa süre içerisinde transferi resmen bitirmeyi planlıyor.
Yunanistan'dan Gazzetta'da yer alan habere göre, salı günü Trabzon'a gelen Panathinaikos yöneticileri bordo-mavilileri transfer için ikna etmeyi başardı. Futbolcuyla da anlaşan Yunan ekibi, transfere pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından resmiyet kazandıracak.
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 121 maçta forma giydi. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 33 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor - Son Dakika