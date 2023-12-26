Fatih Terim, Panathinaikos\'un yeni teknik direktörü oldu

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.

Fatih Terim son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.