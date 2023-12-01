Seçil Erzan, Fatih Terim'in kaç milyon dolarını buhar etti? Avukatı rakam verdi

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

"Fatih Terim Fonu" adı altında 49 kişiden en az 45 milyon dolar para toplayan Seçil Erzan hakkında Fatih Terim cephesinden açıklama geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Terim'in avukatı Tufan Karataş, Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon dolarının kayıp olduğunu söyledi.

"FATİH TERİM FON ADI ALTINDA PARA VERMEDİ"

Fatih Terim'in Erzan'ın ifadesinde geçtiği üzere Seçil Erzan'a 300 bin dolar verip vermediği sorusuna avukat Karataş, "Fon adı altında para vermedi. Tüm yatırımları hesaplar üzerinden işletiliyordu." diyerek yanıtladı. Erzan'la para alışverişi olmadığını belirten Karataş, "Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

"OLDU BİTTİYLE EVRAK İMZALATTI"

Terim'in Seçil Erzan'a elden mi yoksa hesaptan mı para gönderdiği sorusuna ise Karataş, "Seçil'in kontrolünde olan ve istediği gibi girip çıktığı bir hesap. 'Hocam şu kağıdı alacağız' diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor." cevabını verdi.

Fatih Terim

"3-3.5 MİLYON DOLAR ORTADA YOK"

Terim'in "Hesabımda 3 milyon dolar var" ifadesini de soran Saymaz'a Karataş, "Geçmişten beri olduğunu zannettiği para, bu para. Bize göre hesapta 3-3,5 milyon dolar olması lazım. Seçil'in 'Kağıt, hazine, fon aldım' diye bir hikayesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesaplarda anlamsız eksilmeler var. Gerçekten alıp satmış. Ama olması gereken 3-3.5 milyon dolar ortada yok" ifadelerini kullandı.

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

Seçil Erzan

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

LİSTEDE SPOR CAMİASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.