Fatih Terim\'in aile mutluluğu! Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Fatih Terim, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Fatih Terim'in eşi ve kızlarıyla birlikte bir mekanda eğlendiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. Ailesiyle keyifli vakit geçiren Terim'in neşeli tavırları dikkat çekti.

AİLESİYLE ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in eşi ve kızlarıyla birlikte söylenen şarkılara eşlik ettiği görüldü. Ailece eğlendiği anlar izleyenlerden ilgi gördü.

MUTLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Keyifli anlar yaşayan Fatih Terim'in yüzündeki mutluluk kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Terim'in ailesiyle birlikte geçirdiği samimi anlar beğeni topladı.