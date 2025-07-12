Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili taraftarlar, 21 yaşındaki futbolcuyu Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin önünde coşkuyla karşıladı.

Brezilyalı futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Kulübün bana olan ilgisini duyduktan sonra çok mutlu oldum. Çünkü burasının ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyorum. Burayı da önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem benim fırsat olarak görüşüm hem de kulübün bana olan ilgisi her şeyi çok çabuk halletti." dedi.

Trabzonspor'u çocukluğunda oynadığını video oyunlarından bildiğini anlatan Augusto, "Menajerime de bunu söyledim, belki çocukken oynadığım takımın oyuncularıyla oynama fırsatı bulacağım. Benim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki hücum oyuncularıyla gireceği forma rekabetiyle ilgili soru üzerine Augusto, şunları kaydetti:

"İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Ben de en gençlerden bir tanesiyim. Takım adına, arkadaşlarımın gelişmesi ve kendimi en iyi seviyeye getirebilmek adına elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Bu rekabet ve mücadelenin Trabzonspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Dolayısıyla o an hocamız kimin oynamasını isterse ona karar verecek, o oynayacak ve takım için en iyisini yapmaya çalışacak."

Felipe Augusto, geldiği ligi fiziki temasa dayalı bir lig olarak tanımlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın da aslında öyle olduğunu biliyorum ama burada çok önemli santrforların oynadığının da farkındayım. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Onlarla yarışabiliyor olmak benim adıma önemli olacak. Birçok önemli santrfor burada oynadı, oynamaya devam ediyor. Ben de o isimlerden biri olmaya çalışacağım. En önemli ve kendimce en iyi gördüğüm özelliğim saha içerisinde her şeyimi verebilmem. Çünkü sahaya çıktığım anda saha dışında bile olsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Fiziksel olarak uzun boylu bir oyuncuyum, güçlü olduğumu düşünüyorum. İkili mücadelelerde de ayakta kalabildiğimi düşünüyorum. Bu yönümle olabildiğince takıma yardımcı olmaya çalışacağım."

"Hocamızın çok önemli bir santrfor olduğunun farkındayım"

Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Gelmeden önce hocamız hakkında bilgim vardı. Kulübün ilgisi benim için netleştiğinde daha da araştırma ve öğrenebilme fırsatı buldum. Hocamızın burada çok önemli bir santrfor olduğunun farkındayım. Önemli goller attığının, birçok gol attığının farkındayım. Benim aslında burada olma sebeplerimden biri de o. Bir hücum oyuncusu olarak hocamızdan öğrenebiliyor olmak, burada oynamış ve başarılı olmuş birisinden öğrenebiliyor olmak benim için büyük bir avantaj olacak. Ondan öğreneceğimi düşünüyorum. Her antrenmanda, çıkacağımız her maçta öğreneceğimiz en iyi şeyleri öğrenip, sahada da en iyisini vermek istiyorum."

Augusto, transfer sürecinde taraftarların ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Transfer teklifi netleştiğinde, taraftarlarımız duyduğunda sosyal medyada bütün hesaplarım fethedilmiş gibiydi. Çünkü herkes yorumlar yazmaya, beni buraya davet etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Bu benim adıma çok önemli bir konu, insanların sizi sevmesi ve burada olmanızı istemesi. Ben de taraftarlarımın gösterdiği sıcaklığın aynısını onların yanında, saha içinde görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.