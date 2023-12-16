Fenerbahçe\'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız bütün Türkiye'nin bağenisini alan Ferdi Kadıoğlu'na talip olan kulüp sayısı her geçen gün artıyor.

NAPOLI VE ROMA KANCAYI ATTI

Yıldız futbolcuyu sezon başından beri takip eden İtalyan devlerinin Fenerbahçe'ye devre arasında teklif yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Ferdi, Fenerbahçe formasıyla toplamda 22 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

BONSERVİSİNE 1.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Nijmegen genç takımında forma giydikten sonra 2016'da ilk kez A Takım'da şans bulanFerdi Kadıoğlu, 2 sezonda 70 maça çıkarak Türk takımlarının dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin yoğun ilgi gösterdiği yıldız isim, 2018'de 1.5 milyon Euro karşılığında Samandıra Tesisleri'nin yolunu tuttu. İlk sezonunda pek forma şansı bulamayan ve mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak isteyen Kadıoğlu, ikinci sezonunda çıkışa geçerek forma giymeye başladı.