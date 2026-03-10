Fener\'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Dani Güiza, ilerleyen yaşına rağmen futboldan kopmadığını gösterdi. 45 yaşındaki İspanyol forvet, Jerez formasıyla çıktığı maçta gol sevinci yaşadı.
İspanya'da Jerez takımında forma giyen Dani Güiza, attığı golle takımına katkı sağladı. Tecrübeli futbolcunun golü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
45 yaşına rağmen aktif futbol kariyerini sürdüren Güiza'nın performansı futbolseverlerin takdirini topladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen deneyimli forvetin sahadaki azmi dikkat çekti.
