Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor

12.07.2022 18:16

Fenerbahçe, gol noktasına takviyelere devam ediyor. Milli oyuncu Tiago Çukur'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, uzun yıllardır Premier Lig ekiplerinde forma giyen Norveçli forvet Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 30 yaşındaki King, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi eksiklerini kapatmak istiyor. 16 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, bu maç öncesinde de transfer bombalarını art arda patlatıyor.

DÜN THİAGO AÇIKLANDI

Fenerbahçe dün 19 yaşındaki Thiago Çukur'un kadroya katıldığını açıkladı. Forvet noktasında hazır oyuncuya da ihtiyaç duyan Fenerbahçe bugün ise Norveçli golcü Joshua King'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son Dakika: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geliyor
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Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor Fenerbahçe: 'Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe: 'Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır.

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Son Dakika Spor Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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