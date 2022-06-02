Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi

Yeni sezonda mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalar sonucu ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaştı. İstanbul'a gelen Portekizli hocanın Samandıra Can Bartu tesislerini gezdiği anların fotoğrafını sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştı.

JORGE JESUS, 5 YILDIZLI FENERBAHÇE LOGOSU ÖNÜNDE POZ VERDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesislerimizi gezdi. Jorge Jesus'a tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de eşlik etti. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesislerimizde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerimizde bulunan çim sahaları gezdi." ifadelerini kullandı.