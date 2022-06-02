Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi - Son Dakika
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Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi

02.06.2022 12:39

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı ve resmi imza için geri sayıma geçtiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Portekizli hocanın verdiği pozlardan en dikkat çekeni ise Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması önündeki pozu oldu.

Yeni sezonda mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalar sonucu ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaştı. İstanbul'a gelen Portekizli hocanın Samandıra Can Bartu tesislerini gezdiği anların fotoğrafını sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştı.

Jorge Jesus, Samandıra'da! Fenerbahçe'nin yeni arması önünde poz verdi

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesislerimizi gezdi. Jorge Jesus'a tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de eşlik etti. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesislerimizde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerimizde bulunan çim sahaları gezdi." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, Samandıra'da! Fenerbahçe'nin yeni arması önünde poz verdi
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Samandıra, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi - Son Dakika
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