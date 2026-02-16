Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif - Son Dakika
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif

Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16.02.2026 15:30
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya'nın Villarreal kulübünden transfer teklifi geldi. Villarreal'in, Asensio'yu hücum hattında liderlik yapabilecek bir isim olarak gördüğü ve bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi yeterli bulmadığı ve Asensio için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya La Liga'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çeken İspanyol oyuncuya Villarreal'in talip olduğu öne sürüldü.

VILLARREAL RESMEN DEVREDE

Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, hücum hattında liderlik yapabilecek bir isim olarak gördüğü Marco Asensio için girişimlere hazırlanıyor. İspanyol kulübünün, Asensio'nun sadece istatistikleriyle değil karakteri ve oyun vizyonuyla da takıma büyük katkı sağlayacağına inandığı aktarıldı.

Haberde Villarreal'in bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı yeterli bulmadığı ve beklentisini 20 milyon euro seviyesinde belirlediği ifade edildi.

ASENSIO SEZONA ODAKLI

Öte yandan Marco Asensio'nun şu aşamada yalnızca Fenerbahçe'ye odaklandığı ve transfer söylentilerini gündemine almadığı kaydedildi.

Trabzonspor derbisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyerek 3-2'lik galibiyette başrol oynayan Asensio, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta toplam 21 gollük katkı sağladı ve kariyerinin en verimli dönemini yaşamaya başladı.

İspanyol yıldız, Real Madrid formasıyla 2022-23 sezonunda 12 gol, 8 asist üretmişti. Fenerbahçe'deki performansıyla bu istatistiği geride bırakan Asensio, özellikle Galatasaray derbisi sonrası oynanan 8 maçta 10 gollük katkı vererek dikkatleri üzerine çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Baran Sert Baran Sert:
    30 milyon verseler yine vermeyin sakın. 10 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    asensioyu 20 milyona satarlar sonra toplamda 30 milyon euro harcayip 4 tane topcu alirlar 4 u bir asensio yapmaz 7 0 Yanıtla
  • Necip2615 Necip2615:
    hasta bunlar ya sen bunun gibi adamı 40 milyona bulamazsın 2 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Yalan haber, Fenerbahçe asencioyu şuan 40 a vermez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
