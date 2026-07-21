Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada sol tarafta topla buluşan Levent ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Talisca'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Bartuğ'un önünde kaldı. Bartuğ'un bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası kale önünde Greenwood kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Komleksi

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake (Levent Mercan dk. 46), Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Marco Asensio dk. 69), Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Mason Greenwood dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 69), Anderson Talisca (Sidiki Cherif dk. 87)

Yedekler: Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Anthony Musaba

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gornik Zabrze: Philipp Schulze, Michal Sacek, Rafal Janicki, Josema, Erik Janza, Lukas Sadilek, Maximilian Dietnz (Bastien Donio dk. 76), Kacper Urbanski (Sondre Liseth dk. 72), Yvan Ikia Dimi (Ondrej Zmrzly dk. 72), Maksym Khlan (Patryk Warczak dk. 90+2), Erik Prekop

Yedekler: Wiktor Kania, Pawel Bochniewicz, Peter Gonzalez, Bruno Durdov

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Gol: Anderson Talisca (dk. 37) (Fenerbahçe) - İSTANBUL