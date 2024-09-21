Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Spor

Galatasaray: 1-3

Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan derbi müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 20 dakika 0-0 eşitlikle geçildi. 21'inci dakikada Galatasaray öne geçti. İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayına yakın bir noktada önünde bulan Lucas Torreira'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 0-1. 28'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortayı Osimhen göğüsüyle Mertens'e indirdi. Mertens'in yakın mesafeden kaleci Livakovic'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Derbinin 59'uncu dakikasında Galatasaray, 3'üncü golü attı. Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşan Sara, rakibini geçtikten sonra kaleci Livakovic'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-3. 61'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Abdulkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dzeko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. Maç Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle bitti.

ROLLAND SALLAI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Rolland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, 75'inci dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.