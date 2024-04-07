Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor'u 4-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yapacağı Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip etti. Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gidecek.

07.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağını açıkladığı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta müsabakasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi yerinde takip etti. 19 Yaş Altı Takımı, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak uçakla Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gidecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin de sarı-lacivertli kafileyle Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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