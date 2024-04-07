Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağını açıkladığı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta müsabakasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi yerinde takip etti. 19 Yaş Altı Takımı, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak uçakla Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gidecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin de sarı-lacivertli kafileyle Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray'a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen TGF Golf Milli Takım Aday Kampı, Keith Coveney yönetiminde başladı. Kamp, 12'si kadın 27 sporcu katılımıyla bir hafta sürecek ve yurt dışında ülkemizi temsil edecek golfçüler, aday kampı kadrosundaki oyunculardan seçilecek.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup etti. Manisa BBSK, maçın sonunda 56-44 önde girdiği 3. periyottan galibiyetle ayrıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evi, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırmasıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından görüldü. Keskinkılınç, evinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Icardi de bu paylaşımı hikaye olarak kendi hesabından paylaştı. Keskinkılınç, Galatasaray sevgisinin büyük olduğunu ve bir hayalinin de Galatasaraylı taraftarlarla arenada fotoğraf çektirmek olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?