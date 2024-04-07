Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Giresunspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Diyarbakır'da Galatasaraylı Taraftarın Evine İlgi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evi, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırmasıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından görüldü. Keskinkılınç, evinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Icardi de bu paylaşımı hikaye olarak kendi hesabından paylaştı. Keskinkılınç, Galatasaray sevgisinin büyük olduğunu ve bir hayalinin de Galatasaraylı taraftarlarla arenada fotoğraf çektirmek olduğunu belirtti.