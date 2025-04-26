Fenerbahçe, 2025-2026'a Mali Bağımsızlık Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, 2025-2026'a Mali Bağımsızlık Hedefliyor

Geniş Video İzle

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını 2025-2026 sezonu öncesinde ilan etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

26.04.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erol Bilecik: "2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik:

"Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Bütün hedefimiz 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. 640 milyon Euro ile başlayan yolculuk, önce 310 milyon Euro'ya, şimdi de kısmet olursa yapmış olduğumuz taahhütle bankalardan çıkmak, finansal borçlarımızdan tamamen kurtulmak adına bütün adımların taahhütünü veriyorum"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, finansal yapıda bilgilendirmede bulundu. Mali takvim dönemi başlangıcı, yeni spor yasası doğrultusunda sezon başlangıcı olan 1 Haziran olduğunu belirten Bilecik, "Mali genel kurulumuz Eylül 2025 döneminde gerçekleşecektir. Bu 9 aylık süreçte yaklaşık 10,5 milyar TL'lik bir gelirimiz, 11 milyar TL'lik de giderimiz oluştu. 3. çeyrek sonucunda yaklaşık 815 milyon TL karla kapamış vaziyetteyiz. Aslolan bizim için yılın mali olarak kapanış dönemi olan 31 Mayıs'taki sonuçlarımızı sizlerle paylaşmak. Bunu mali genel kurulunda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bilanço büyüklüğümüz 260 milyon - 270 milyon Euro civarında, yıllık 350 - 375 milyon Euro'luk bilanço büyüklüğünü gelir-gider kavramı anlamında yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz"

Bilecik, 10 Haziran 2021 - 1 Şubat 2025 tarihleri arasındaki Finansal Yeniden Yapılandırma Analizi'ni sunum olarak katılımcılarla paylaştı. Bilecik, "Dönem itibarıyla borç 310 milyon Euro'ya gelmişti; geldiğimiz günden itibaren. Mayıs sonunda faizlerin kapanış dönemi, 228 milyon Euro borç azaltılmış oldu. 82 milyon Euro borca geldik. Bunun getirmiş olduğu en büyük zorluk da, her sabah kulübe geldiğimizde 122 bin Euro'luk faiz yükü ile baş başa kaldığımızı söylemeliyiz" derken, Alınan aksiyonlarda, 'yüzde 4.8 hisse satışı, sermaye piyasalarında yapılacak çalışmalar ve gelir getirici diğer projeler ve gayri menkul projelerinden elde edilecek gelirler' maddelerini tek tek açıkladı.

Erol Bilecik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün hedefimiz 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. 640 milyon Euro ile başlayan yolculuk, önce 310 milyon Euro'ya, şimdi de kısmet olursa yapmış olduğumuz taahhütle bankalardan çıkmak, finansal borçlarımızdan tamamen kurtulmak adına bütün adımların taahhütünü veriyorum."

"Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez"

Hisse satışıyla ilgili de bilgiler veren Bilecik, "Kulübün acil nakit ihtiyacını karşılamak, transfer harcamalarını finanse etmek, maaş ödemelerini yapmak için kullandığı ve doğal olarak da bu kaynakların kısa sürede tıkandığını hatırlatmak isteriz. Dönemimizde ilk kez planlı ve stratejik hamle olup, doğrudan borç kapatmaya yönelik, kulübümüzün mali bağımsızlığını ilan etmek üzere yapılan çok önemli harekettir. Ali Koç yönetiminde inanın bir toz zerresi uykumuzu kaçırıyor. Bir toz zerresi bile olması, böyle bir şeye izin vermeyiz. Bazı çevrelerin kasıtlı bir şekilde çarpıttığı bu hisse satışı sonrasında kulübün kontrol yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır, olmayacaktır da. Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de. Türkiye'de futbol şirketleri içerisinde en yüksek hisse oranına sahip kulüp, şüphesiz Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe dış dünyanın duyduğu güvenin de, ne kadar somut olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Yatırımcının herhangi bir stratejik ortaklık ya da yönetimsel bir hak talebi yoktur. Bu işlerin yüzde 95'i böyledir. Sermaye Piyasası Kurulu kuralları gereği yüzde 5'in altında hisse olan yatırımcıların kimlikleri de açıklanmaz. Bu durum tüm borsa şirketleri için geçerlidir. Bütün hedefimiz Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığıdır. Ona da günler olarak ramak kaldı. Yıllardır kulübümüzün geleceği için en büyük tehlike olan finansal borçlarımızdan kurtulmak adına bu değerli gelişmelerin toplamına imza atarken, kulübümüze mali bağımsızlık kazandıran hiçbir meblayı hiç kimsenin küçümsemesine de izin veremeyiz. Bu konuda eşsiz kulüp olmaya emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Erol Bilecik, Fenerbahçe, Bilecik, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 2025-2026'a Mali Bağımsızlık Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basını: Pentagon, Türkiye’nin F-35 programına katılımının Ege’de dengeleri bozmayacağı görüşünde Yunan basını: Pentagon, Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege'de dengeleri bozmayacağı görüşünde
Devlet memurluğuna yeni şart hazırlığı Devlet memurluğuna yeni şart hazırlığı
Devreye girerlerse alırlar Transferde Fenerbahçe’nin canını sıkan gelişme Devreye girerlerse alırlar! Transferde Fenerbahçe'nin canını sıkan gelişme
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
Yatırım devi açıkladı: İşte Bitcoin’in altını geçeceği tarih Yatırım devi açıkladı: İşte Bitcoin'in altını geçeceği tarih
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
Başkanın uykuları kaçıyor Juventus’ta Kenan ve Osimhen korkusu Başkanın uykuları kaçıyor! Juventus'ta Kenan ve Osimhen korkusu
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun’un dudaklarından iki cümle döküldü Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber Polisler, ailesini kurtardı Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti

14:56
Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul’da deprem olabilir
Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul'da deprem olabilir
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
10:59
Ali Koç’tan devam kararı: Görevimizin başındayız
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız
10:00
Papa’ya son veda Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende
17:31
Trabzonspor’a Gençlik Ligi’nde finali getiren şahane gol
Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol
17:30
TFF’den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası
TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası
17:19
Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı İşte o anlar...
Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı! İşte o anlar...
17:14
NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan kara delik keşfetti
NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan kara delik keşfetti
17:07
CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi
CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi
16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:48
Belediyeden tepki çeken karar Sırrı Süreyya Önder’e büyük ayıp
Belediyeden tepki çeken karar! Sırrı Süreyya Önder'e büyük ayıp
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
16:30
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 15:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 2025-2026'a Mali Bağımsızlık Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.