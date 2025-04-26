Fenerbahçe, 2025-2026'a Mali Bağımsızlık Hedefliyor

- Erol Bilecik: "2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik:

"Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Bütün hedefimiz 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. 640 milyon Euro ile başlayan yolculuk, önce 310 milyon Euro'ya, şimdi de kısmet olursa yapmış olduğumuz taahhütle bankalardan çıkmak, finansal borçlarımızdan tamamen kurtulmak adına bütün adımların taahhütünü veriyorum"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, finansal yapıda bilgilendirmede bulundu. Mali takvim dönemi başlangıcı, yeni spor yasası doğrultusunda sezon başlangıcı olan 1 Haziran olduğunu belirten Bilecik, "Mali genel kurulumuz Eylül 2025 döneminde gerçekleşecektir. Bu 9 aylık süreçte yaklaşık 10,5 milyar TL'lik bir gelirimiz, 11 milyar TL'lik de giderimiz oluştu. 3. çeyrek sonucunda yaklaşık 815 milyon TL karla kapamış vaziyetteyiz. Aslolan bizim için yılın mali olarak kapanış dönemi olan 31 Mayıs'taki sonuçlarımızı sizlerle paylaşmak. Bunu mali genel kurulunda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bilanço büyüklüğümüz 260 milyon - 270 milyon Euro civarında, yıllık 350 - 375 milyon Euro'luk bilanço büyüklüğünü gelir-gider kavramı anlamında yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz"

Bilecik, 10 Haziran 2021 - 1 Şubat 2025 tarihleri arasındaki Finansal Yeniden Yapılandırma Analizi'ni sunum olarak katılımcılarla paylaştı. Bilecik, "Dönem itibarıyla borç 310 milyon Euro'ya gelmişti; geldiğimiz günden itibaren. Mayıs sonunda faizlerin kapanış dönemi, 228 milyon Euro borç azaltılmış oldu. 82 milyon Euro borca geldik. Bunun getirmiş olduğu en büyük zorluk da, her sabah kulübe geldiğimizde 122 bin Euro'luk faiz yükü ile baş başa kaldığımızı söylemeliyiz" derken, Alınan aksiyonlarda, 'yüzde 4.8 hisse satışı, sermaye piyasalarında yapılacak çalışmalar ve gelir getirici diğer projeler ve gayri menkul projelerinden elde edilecek gelirler' maddelerini tek tek açıkladı.

Erol Bilecik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün hedefimiz 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. 640 milyon Euro ile başlayan yolculuk, önce 310 milyon Euro'ya, şimdi de kısmet olursa yapmış olduğumuz taahhütle bankalardan çıkmak, finansal borçlarımızdan tamamen kurtulmak adına bütün adımların taahhütünü veriyorum."

"Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez"

Hisse satışıyla ilgili de bilgiler veren Bilecik, "Kulübün acil nakit ihtiyacını karşılamak, transfer harcamalarını finanse etmek, maaş ödemelerini yapmak için kullandığı ve doğal olarak da bu kaynakların kısa sürede tıkandığını hatırlatmak isteriz. Dönemimizde ilk kez planlı ve stratejik hamle olup, doğrudan borç kapatmaya yönelik, kulübümüzün mali bağımsızlığını ilan etmek üzere yapılan çok önemli harekettir. Ali Koç yönetiminde inanın bir toz zerresi uykumuzu kaçırıyor. Bir toz zerresi bile olması, böyle bir şeye izin vermeyiz. Bazı çevrelerin kasıtlı bir şekilde çarpıttığı bu hisse satışı sonrasında kulübün kontrol yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır, olmayacaktır da. Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de. Türkiye'de futbol şirketleri içerisinde en yüksek hisse oranına sahip kulüp, şüphesiz Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe dış dünyanın duyduğu güvenin de, ne kadar somut olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Yatırımcının herhangi bir stratejik ortaklık ya da yönetimsel bir hak talebi yoktur. Bu işlerin yüzde 95'i böyledir. Sermaye Piyasası Kurulu kuralları gereği yüzde 5'in altında hisse olan yatırımcıların kimlikleri de açıklanmaz. Bu durum tüm borsa şirketleri için geçerlidir. Bütün hedefimiz Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığıdır. Ona da günler olarak ramak kaldı. Yıllardır kulübümüzün geleceği için en büyük tehlike olan finansal borçlarımızdan kurtulmak adına bu değerli gelişmelerin toplamına imza atarken, kulübümüze mali bağımsızlık kazandıran hiçbir meblayı hiç kimsenin küçümsemesine de izin veremeyiz. Bu konuda eşsiz kulüp olmaya emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."