Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off\'a Yükseldi

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlendi.

Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szyamanski, En-Nesyri, Duran 11'i ile çıktı. Konuk ekip Feyenoord ise; Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında gol sesi duyulmadı. Fenerbahçe Jhon Duran ile girdiği etkili pozisyonları gole çeviremezken Feyenoord ise Moussa ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. 28'inci dakikada sarı-lacivertlilerin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Feyenoord 41'inci dakikada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan In-Beom ön direğe ortaladı. Ön direkte Watanabe'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

44'üncü dakikada Sebastian Szymaski'nin kullandığı korner vuruşunda Archie Brown topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1.

45+2'nci dakikada Jhon Duran Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Amrabat'ın orta çizgiden ceza alanına gönderdiği topu penaltı çizgisinde soluna çeken Duran'ın yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin yanından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

55'inci dakikada yaptığı baskıyla topu kazanan Archie Brown pasını Fred ile buluşturdu. Fred sol ayağı ile ceza sahası dışından yaptığı vuruşta takımının 3'üncü golünü attı: 3-1.

83'üncü dakikada Szymanski'nin uzun topunda sol taraftan savunma arkasına hareketlenen Archie Brown pasını ceza sahası içindeki En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top sol köşeden ağlara gitti: 4-1.

89'uncu dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Feyenoord'un kullandığı serbest vuruşta Ahmedhodzic göğsü ile indirdiği topta Watanabe gelişine vurdu ve farkı 2'ye indirdi: 4-2

90+6'ncı dakikada Talisca skoru belirleyen golü attı. Rakip yarı sahasının ortasında topu kazanan Talisca topu tek başına sürerek ceza sahasına yaklaştı. Yaptığı vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-2.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Fenerbahçe kazanarak play-off turuna yükseldi