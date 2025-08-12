Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off'a Yükseldi

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off\'a Yükseldi
12.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlendi.

Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szyamanski, En-Nesyri, Duran 11'i ile çıktı. Konuk ekip Feyenoord ise; Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında gol sesi duyulmadı. Fenerbahçe Jhon Duran ile girdiği etkili pozisyonları gole çeviremezken Feyenoord ise Moussa ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. 28'inci dakikada sarı-lacivertlilerin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Feyenoord 41'inci dakikada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan In-Beom ön direğe ortaladı. Ön direkte Watanabe'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

44'üncü dakikada Sebastian Szymaski'nin kullandığı korner vuruşunda Archie Brown topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1.

45+2'nci dakikada Jhon Duran Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Amrabat'ın orta çizgiden ceza alanına gönderdiği topu penaltı çizgisinde soluna çeken Duran'ın yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin yanından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

55'inci dakikada yaptığı baskıyla topu kazanan Archie Brown pasını Fred ile buluşturdu. Fred sol ayağı ile ceza sahası dışından yaptığı vuruşta takımının 3'üncü golünü attı: 3-1.

83'üncü dakikada Szymanski'nin uzun topunda sol taraftan savunma arkasına hareketlenen Archie Brown pasını ceza sahası içindeki En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top sol köşeden ağlara gitti: 4-1.

89'uncu dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Feyenoord'un kullandığı serbest vuruşta Ahmedhodzic göğsü ile indirdiği topta Watanabe gelişine vurdu ve farkı 2'ye indirdi: 4-2

90+6'ncı dakikada Talisca skoru belirleyen golü attı. Rakip yarı sahasının ortasında topu kazanan Talisca topu tek başına sürerek ceza sahasına yaklaştı. Yaptığı vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-2.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Fenerbahçe kazanarak play-off turuna yükseldi

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Maç Sonucu, Fenerbahçe, Feyenoord, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 22:19:46. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord: Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.