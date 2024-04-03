Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısına 5 değişiklikle çıktı

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Trabzonspor müsabakası 11'ine göre Adana Demirspor karşısına 5 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı 11'ine göre Adana ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Kartal; kalede Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a; savunmada cezalı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz'in yerine Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Orta sahada da İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Rade Krunic ile Miha Zajc sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred ve Joshua King kadroda bulunmuyor.

İrfan Can Eğribayat, ligde 3. kez 11'de

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı. Son olarak 14 Mart'taki Union Saint- Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11'de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5'i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.

İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun ve Çağrı Fedai ise yedek bekledi.

Çimlerde 'Adil Rekabet' yazısı yer aldı

Fenerbahçe'de dün Ülker Stadyumu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından bugün de müsabaka öncesi çimlere 'Adil Rekabet/ Fair Competition' yazılarının yazıldığı görüldü. Seremonide Maraton Üst tribününde de dev pankart açılırken, 'Sizinle Gurur Duyuyoruz' yazısı yer aldı. Takımı tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla destek verdi. - İSTANBUL