Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısına 5 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Trabzonspor müsabakası 11'ine göre Adana Demirspor karşısına 5 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı 11'ine göre Adana ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Kartal; kalede Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a; savunmada cezalı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz'in yerine Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Orta sahada da İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Rade Krunic ile Miha Zajc sahada yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred ve Joshua King kadroda bulunmuyor.
İrfan Can Eğribayat, ligde 3. kez 11'de
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı. Son olarak 14 Mart'taki Union Saint- Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11'de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5'i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.
İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısına şu 11 ile çıktı:
"İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun ve Çağrı Fedai ise yedek bekledi.
Çimlerde 'Adil Rekabet' yazısı yer aldı
Fenerbahçe'de dün Ülker Stadyumu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından bugün de müsabaka öncesi çimlere 'Adil Rekabet/ Fair Competition' yazılarının yazıldığı görüldü. Seremonide Maraton Üst tribününde de dev pankart açılırken, 'Sizinle Gurur Duyuyoruz' yazısı yer aldı. Takımı tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla destek verdi. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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